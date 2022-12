Thomas Beckmann wird sich in den kommenden drei Monaten offenbar vorrangig um Projekte kümmern, die seit Jahren Thema in Politik und Verwaltung sind, bislang aber immer wieder verschoben wurden. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Frist läuft ab jetzt 100-Tage-Programm von Thomas Beckmann: Das will Quickborns Bürgermeister anpacken Von Claudia Ellersiek | 10.12.2022, 07:00 Uhr

Thomas Beckmann hat sich festgelegt. Seit er sein 100-Tage-Programm vorgestellt hat, ist klar, was ihm wichtig ist. Auf der 17 Punkte umfassenden Liste stehen auch zwei Themen, die in Quickborn immer wieder für Diskussionen gesorgt haben. Unter anderem in den sozialen Medien.