Der Korb des Ballons bietet Platz für bis zu zwölf Personen. Sie können sich in die Luft ziehen lassen und den Blick von oben auf die Stadt genießen. Foto: Frank Levknecht up-down up-down Quickborn Eulen- und Schützenfest: Mit dem Beig-Verlag in die Luft gehen Von Claudia Ellersiek | 07.09.2022, 18:56 Uhr

Am Donnerstag (8. September) beginnt das Eulen- und Schützenfest in Quickborn. Zu den Besonderheiten in diesem Jahr gehört ein Angebot der Rotarier in Kooperation mit dem Beig-Verlag während des Eulenmarktes.