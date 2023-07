Sylvia Mader (Mitte) hat das Haus der Begegnung in Quickborn aufgebaut und stellt sich und ihr Angebot an jedem Donnerstag auf dem Quickborner Dorotheenplatz vor. Zuletzt hatte sie den Entspannungstherapeuten Hanno Nörenberg mit seinem Didgeridoo und die Yogalehrerin Anja Rohweder an ihrer Seite.

Foto: Claudia Ellersiek