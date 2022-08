Denis Görz (von links) und Ricardo Barreto beteiligen auch andere an ihrem Erfolg. So spenden die Familienväter zwei Prozent ihrer Unternehmensgewinne für soziale Projekte, am liebsten in ihrem Wohnumfeld, wie die Aktion „Hörer helfen Kindern“ von Radio Hamburg.

FOTO: Denkriesen up-down up-down