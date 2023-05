Ihre erste Schultüte hatten sie 1943 in den Händen, als sie in der ehemaligen Heideschule in Quickborn eingeschult wurden. Seit ihrer Entlassung aus der Grundschule im Jahr 1954 treffen sich die einstigen Klassenkameradinnen und Kameraden Jahr für Jahr wieder. Dieses Mal zum 80. Jahrestag ihrer Einschulung.

Foto: Natascha Thölen