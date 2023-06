Im Rahmen der Übung beim Golf-Club An der Pinnau setzte die Quickborner Feuerwehr auch ihre Drehleiter für eine Personenrettung ein. Foto: Christina Schlüter up-down up-down Übung samt Personenrettung Feuer im Dachgeschoss: Quickborner Feuerwehr probt den Ernstfall beim Golf-Club An der Pinnau Von Antonio Balcazar | 29.06.2023, 17:30 Uhr

Durch das Feuer am Golf-Club Wendlohe, das im Januar einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet hatte, ist der Quickborner Golf-Club An der Pinnau mit der Feuerwehr in Kontakt getreten, um über Präventionsmaßnahmen zu sprechen. Nun wurde der Ernstfall simuliert.