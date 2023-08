Polizei ermittelt Zwei Großfeuer in Quickborn: Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus Von Janina Schmidt | 29.08.2023, 18:00 Uhr Am Rohbau im Drosselweg entstand ein Sachschaden von etwa einer Million Euro. Foto: Janina Schmidt up-down up-down

Nachdem in Quickborn in einer Nacht nahezu zeitgleich zwei brisante Feuer an Gebäuden ausgebrochen waren, hat die Polizei nun die Brandorte genauer unter die Lupe genommen. An einen Zufall glauben die Beamten nicht.