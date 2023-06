Für den Menschen fast ein wenig unscheinbar: das neue Frosch-Hotel von Dieter Meiners. Die Amphibien werden ihren Weg in das siebenstöckige, unterirdische Refugium finden, ist der Naturschützer überzeugt. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Tag des offenen Gartens Sichere Rückzugsmöglichkeit: Quickborner baut unterirdisches Frosch-Hotel Von Natascha Thölen | 15.06.2023, 10:00 Uhr

Am Tag des offenen Gartens zeigen Gartenbesitzer, was sie täglich pflegen und hegen. In Quickborn beteiligen sich Tanja Poetzsch und Dieter Meiners, die in ihr jeweiliges Idyll einladen. Das macht ihre Gärten so besonders.