Der Blick aus der Luft zeigt die Größe des Gelände, auf dem einst Fabriken zur Munitionsherstellung standen. Das Bild wurde von einer mit einem Fischauge ausgestatteten Drohne gemacht. FOTO: Hans-Joachim Kölln Neues Baugebiet in Quickborn Munitionsfabrikgelände: Das ist an der Theodor-Storm-Straße geplant Von Claudia Ellersiek | 21.06.2022, 18:00 Uhr

Nach mehr als zehn Jahren Planung und sechs Gutachten sind Investor und Stadt am Ziel: Die Industriebrache an der Theodor-Storm-Straße in Quickborn-Heide auf dem ehemaligen Gelände der Munitionsfabriken wird zum modernen Wohnquartier.