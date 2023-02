Auch wenn das Ortsschild leicht verbeult ist – die Stadt steht in Sachen Einwohnerzahlen gut da. Und auch im Hinblick auf die Altersstruktur ist keine Schieflage zu erkennen. Archivfoto: Caroline Warmuth up-down up-down Bevölkerungszahlen Quickborn wächst: Jetzt wohnen schon fast 23.000 Menschen in der Stadt Von Claudia Ellersiek | 01.02.2023, 07:00 Uhr

Quickborn gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten im Kreis Pinneberg. Noch in diesem Jahr dürfte die Marke von 23.000 Einwohnern geknackt werden. Welche Altersgruppe am stärksten vertreten ist, und welche Daten sonst noch wichtig sind.