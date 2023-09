Verkehrswende Quickborn will Edel-Radweg verlängern – So könnte das neue Teilstück aussehen Von Claudia Ellersiek | 21.09.2023, 15:00 Uhr Der im April eröffnete Radweg an der Maria-Telkes-Straße und damit in der Verlängerung der Pascalstraße führt über den sanierten Ohlmöhlenweg und die Feldbehnstraße ins Quickborner Zentrum. Noch entspricht nicht die gesamte Strecke den Anforderungen an einen modernen Radweg. Das soll sich ändern. Archivfoto: Claudia Ellersiek up-down up-down

Die Stadt Quickborn will etappenweise eine Fahrrad-Hauptroute bauen, die die Ortsteile Heide und Ort verbindet. Nach dem Edel-Radweg in der Verlängerung der Pascalstraße und der Sanierung des Ohlmöhlenweges ist nun die Feldbehnstraße an der Reihe. Was geplant ist.