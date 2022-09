Vor Bürgervorsteher Henning Meyn (CDU, rechts) legte Thomas Beckmann (FDP) den Amtseid ab. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Bürgermeister von Quickborn Thomas Beckmann offiziell vereidigt: Jetzt plant er sein 100-Tage-Programm Von Bastian Fröhlig | 28.09.2022, 07:30 Uhr

Offiziell tritt Thomas Beckmann (FDP) seinen Dienst als Quickborner Bürgermeister am 1. November an. In der Ratsversammlung wurde er bereits vereidigt und kündigte dort sein 100-Tage-Programm an.