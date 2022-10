Brettspiele, Kartenspiele, Spielesammlungen – während eines Spieleabends in der Quickborner Martin-Luther-Kirche kommt auf den Tisch, was den Teilnehmern gefällt. Das wird auch bei der kommenden Veranstaltung so sein. Dieses Mal sollten sich die Besucher allerdings warm anziehen.

Symbolfoto: Sven Simon / Imago up-down up-down