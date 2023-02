Die Sanierung des Radweges auf einem 800 Meter langen Teilstück des Harksheider Weges hat sich deutlich verzögert. Das Projekt war schon zu einem früheren Zeitpunkt geplant gewesen. Nun aber soll es losgehen, und dafür muss der betroffene Bereich voll gesperrt werden. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Wegen Radwegsanierung Quickborn sperrt Harksheider Weg und macht A7-Brücke auf Von Claudia Ellersiek | 01.02.2023, 17:00 Uhr

Es bleibt dabei: Der Verkehrsversuch auf der A7-Brücke in der Ulzburger Landstraße in seiner bisherigen Form ist Geschichte. Quickborns Bürgermeister begründet das mit der anstehenden Vollsperrung im Harksheider Weg. Die Aufhebung ist umstritten: Was sagen Sie? Stimmen Sie in unserer Umfrage ab.