Wenn Theodor Hildebrecht nicht im Himmelmoor unterwegs ist, macht er Dienst im Torfwerk an der Himmelmoorchaussee. Damit er am und im Industriedenkmal alle Türen öffnen kann, braucht er Schlüsselgewalt. Und ein dementsprechend dickes Schlüsselbund. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Premiere zum Saisonabschluss Himmelmoor Quickborn: So viel Arbeit steckt in Theo Hildebrechts Fotokalender Von Claudia Ellersiek | 11.10.2022, 18:00 Uhr

Das Himmelmoor dürfte eines der am besten dokumentierten Gebiete in Schleswig-Holstein sein. Zumindest fotografisch. Dafür streift Theodor Hildebrecht nahezu täglich durch das Gelände. Was treibt ihn an?