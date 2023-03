Entlang der Bahnstraße verläuft auf der südlichen Seite durchgehend ein kombinierter Geh- und Radweg. Hinter dem Kiefernweg endet er, Radfahrer und Fußgänger müssen auf die Fahrbahn wechseln. Das soll sich ändern. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Verkehr Quickborn: So wird aus einer Matschpiste in der Bahnstraße ein Fahrradweg Von Claudia Ellersiek | 17.03.2023, 17:00 Uhr

Am östlichen Teil der Bahnstraße fehlt ein etwa 135 Meter langes Stück Radweg. Folge: Fahrradfahrer müssen auf die Fahrbahn wechseln. Nun will die Stadt nachbessern und die Lücke schließen. Was genau geplant ist.