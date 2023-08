Nach Sanierung Radweg am Harksheider Weg in Quickborn bleibt, wie er ist Von Antonio Balcazar | 26.08.2023, 16:00 Uhr Es ist eindeutig erkennbar, wo der sanierte Abschnitt des Radweges zwischen Quickborn und Norderstedt beginnt – unter anderem daran, dass er deutlich breiter ausfällt als der übrige Radweg. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down

Nachdem im März die Sanierungsarbeiten an einem Teilstück des Radweges am Harksheider Weg zwischen Quickborn und Norderstedt abgeschlossen wurden, gibt es weiterhin einen Abschnitt, der nicht erneuert worden ist. shz.de hat nachgefragt, was damit passieren soll.