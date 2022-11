Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP, von links), Nicole Münster aus dem Kulturressort der Stadtverwaltung, Kirsten Juhnke-Callsen von der Eventagentur und Stadtwerkechef Panagiotis Memetzidis zeigen das Plakat, mit dem die Quickborner zum Weihnachtsmarkt eingeladen werden. Es soll in den nächsten Tagen überall in der Stadt aufgehängt werden. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Auf dem Rathausplatz Quickborn legt sich fest: Weihnachtsmarkt erstmals an zwei Tagen Von Claudia Ellersiek | 16.11.2022, 07:00 Uhr

Erstmals wird es in Quickborn in diesem Winter einen Weihnachtsmarkt geben, der an zwei Tagen stattfindet. Dafür holte sich die Stadt ein Expertenteam an die Seite. Nun wurden erste Details des Programms bekannt.