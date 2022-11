Olaf Pralle ist HSV-Fan. Wie viele seiner Gäste, die am Tresen im Kamphuis deshalb auch gern mal auf der entsprechenden Bank Platz nehmen. Auf der man übrigens auch als Sankt-Pauli-Fan bequem sitzt. Und was ist mit der WM in Katar?

Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down