„Wir sind angewiesen, so viel wie möglich an Material in Form von Fotos, Tagebucheinträgen, Berichten und ähnlichem zu erhalten“, fasst Trägervereinsvorsitzender Jens-Olaf Nuckel (links) mit seiner Stellvertreterin Christiana Lefebvre beim Besuch des Historikers Dr. Karsten Wilke zusammen.

Foto: Natascha Thölen