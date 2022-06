Kai Bartels, Betreiber des Beluga-Kinos, ist für eine gute Idee immer zu haben. Nun begrüßt er ukrainische Geflüchtete in einem seiner Kinosäle. FOTO: Bastian Fröhlig up-down up-down Ukraine-Krieg Große Spendenbereitschaft: „Quickborn hilft“ bringt die Geflüchteten ins Kino Von Claudia Ellersiek | 29.06.2022, 17:00 Uhr

„Quickborn hilft“ organisiert in Kooperation mit der Diakonie und dem Beluga-Kino in Quickborn einen Filmnachmittag für ukrainische Geflüchtete. Möglich wird diese Veranstaltung durch die enorme Spendenbereitschaft in der Stadt.