Die Mitglieder des Träger- und Fördervereins Henri-Goldstein-Haus Jens-Olaf Nuckel (Zweiter von links), Christiana Lefebvre (Vierte von links), Gisela Maier (Zweite von rechts) und Harald Maniesky (rechts) gaben interessante Einblicke in ihre beharrliche Arbeit. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Henri-Goldstein-Haus Quickborn: Gottesdienst in einem ehemaligen Gefängnis Von Natascha Thölen | 23.07.2023, 17:47 Uhr

Die Kirchengemeinden Quickborn-Hasloh und Quickborn-Heide gehen während der Sommerferien mit ihren Gottesdiensten wieder an ungewöhnliche Orte. Auftakt war in der Gedenkstätte für jüdische Kriegsgefangene, dem Henri-Goldstein-Haus in Quickborn.