Traute Zweisamkeit im Storchennest auf dem Hof von Heidi Meyer und Sönke Schormann-Meyer an der Tangstedter Straße. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Brutzeit bei den Vögeln Liebesglück im Quickborner Storchennest und eine Spechthöhle in der Hauswand Von Claudia Ellersiek | 24.04.2023, 14:00 Uhr

Im zweiten Jahr in Folge ist das Storchennest auf dem Hof von Heidi Meyer und Sönke Schormann-Meyer besetzt. Während dort nun alles auf Nachwuchs wartet, ist ein Specht in der Bahnhofstraße noch mit dem Nestbau beschäftigt – an einem ungewöhnlichen Ort.