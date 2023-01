Das Henri-Goldstein-Haus am Rande des Himmelmoors steht im Mittelpunkt einer Gedenkveranstaltung, die an die Menschen erinnert, die Opfer der Nazi-Verbrechen wurden. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Henri-Goldstein-Haus Quickborn Gedenken an Holocaust-Opfer mit Beleuchtungsaktion und Lesung Von Claudia Ellersiek | 20.01.2023, 07:00 Uhr

Der Verein Henri-Goldstein-Haus beteiligt sich in diesem Jahr erneut an der Aktion #LichterGegenDunkelheit“, mit der bundesweit an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 erinnert wird. Der Verein gibt an diesem Tag erstmals vier Inhaftierten eine Stimme.