Katholische Kirche Quickborn: Zwei Frauen sagen, warum sie ihnen Heimat ist Von Claudia Ellersiek | 11.05.2023, 07:00 Uhr

Die katholische Kirche in Quickborn wird 70 Jahre alt. Für die 2000 Mitglieder ein wichtiges Jubiläum, vor allem für diejenigen, die sich für sie und in ihr ehrenamtlich engagieren. Zwei Frauen erzählen, warum sie das tun und was die aktuellen Negativschlagzeilen mit ihnen machen.