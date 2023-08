Ursache noch unklar Frau verliert in Quickborn Kontrolle über ihr Fahrzeug – vier Autos auf B4 beschädigt Von Claudia Ellersiek | 09.08.2023, 14:18 Uhr Die Stellen, an denen die beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden, lassen auf einen ungewöhnlichen Unfallhergang schließen. Tatsächlich dauerte es, bis die Polizei schließlich den ungefähren Verlauf rekonstruieren konnte. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down

Auf ihrem Weg in Richtung Bilsen ist eine Frau mit ihrem Mercedes in der Kieler Straße in Quickborn von der Fahrbahn abgekommen, geriet in den Gegenverkehr und auf den entgegengesetzten Gehweg. Die Polizei versucht nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.