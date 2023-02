Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in der Quickborner Bahnstraße. Symbolfoto: Claudia Ellersiek up-down up-down Missglücktes Überholmanöver Unfall in Quickborn: Frau fährt mit Auto gegen einen Baum Von Claudia Ellersiek | 01.02.2023, 17:12 Uhr

Bei einem missglückten Überholmanöver in der Bahnstraße sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Autofahrt endete in der Folge an einem Baum.