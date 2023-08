Die Firmenzentrale der step one GmbH im Albert-Einstein-Ring in Quickborn-Nord liegt in unmittelbarer Nähe zu gerade erst eröffneten EQ Businesspark, das ohne fossile Energie auskommen soll. Das passt, denn auch der Messe-Spezialist ist auf dem Weg dahin.

Foto: Claudia Ellersiek