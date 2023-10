Auf dem Platz vor dem Forum Kürbisschnitzen, Kürbisrennen, Kürbisjagd: So feiert Quickborn den Herbst Von Claudia Ellersiek | 07.10.2023, 07:00 Uhr Einfach einen unbearbeiteten Kürbis vor die Haustür stellen, geht für viele gar nicht. Da wird geschnitzt, ausgehöhlt, bemalt, verziert, bevor der Gemüsekopf präsentiert wird. Das kann man jetzt auch auf dem Forumsplatz in Quickborn tun. Foto: Imago/Arnulf Hettrich up-down up-down

Her mit dem Kürbis oder: Der Herbst ist so schön, auch weil es dieses Gemüse gibt. In Quickborn steht es nun sogar im Mittelpunkt einer Aktion von Innenstadtmanagement und Sportaktivator Christian Köhler. Was der Kürbis mit Jagen, Rennen und Fantasie zu tun hat.