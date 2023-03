Die Partei hat den erfahrenen FDP-Kommunalpolitikern einige Newcomer zur Seite gestellt. Die Liste zur Kommunalwahl im Mai führen Thomas Katlun (von links), Svea Spenninger, Michael Maier, Friederike Rübhausen, Nicolas Vogtmeyer, Annabell Krämer, Manfred Gerlach, Jürgen Scharley und Felicitas Schnoor an. Foto: FDP Quickborn up-down up-down Kommunalwahl 2023 Chance für Newcomer: FDP Quickborn stellt ihre Kandidaten vor Von Claudia Ellersiek | 24.03.2023, 10:00 Uhr

Zur Kommunalwahl holen Quickborns Freie Demokraten einige Mitglieder in die erste Reihe der Fraktionsarbeit, die in der Vergangenheit ausschließlich in der Partei aktiv waren. Nachdem die sich im vergangenen Herbst schon neu aufgestellt hat, ist nun die Fraktion an der Reihe.