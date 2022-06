Seit zwei Jahren steht das Kirchengemeindehaus an der Ellerauer Straße in Quickborn. Nun soll es endlich offiziell vorgestellt und eröffnet werden. FOTO: Brigitte Hartges Quickborn Einweihung eines nicht mehr ganz neuen Kirchengemeindehauses Von Claudia Ellersiek | 31.05.2022, 18:07 Uhr

Erst verzögerten sich die Bauarbeiten, dann kam Corona. Lange stand das neue Gemeindehaus der Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh an der Ellerauer Straße leer. Nun soll endlich nachgeholt werden, was so sehr gefehlt hat.