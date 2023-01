Auf dem Hof Gronau in der Ellerauer Straße ist eine Tierarztpraxis untergebracht. Die wurde jetzt zum Ziel von Kriminellen. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Polizeieinsatz an Ellerauer Straße Einbruchserie geht weiter: Unbekannte durchsuchen Quickborner Tierarztpraxis Von Claudia Ellersiek | 12.01.2023, 16:00 Uhr

Betroffen ist eine Tierarztpraxis an der Ellerauer Straße in Quickborn. Nachdem die Räume aufgebrochen und durchsucht wurden, ermittelt jetzt die Polizei. Was suchen die Täter?