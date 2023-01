Nicole Haske (von links) und Kristina Eckermann von der Ukraine Hilfe Nord knoteten für die Jüngsten bunte Luftballontiere und -blumen. Für sie ist das Hilfsangebot des Vereins mehr als die Ausgabe von Hygieneartikeln und Kleidung. Ihnen geht es um menschliche Zuwendung. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Ukraine-Krieg Quickborn: Darum steht der Verein Ukraine-Hilfe Nord vor dem Aus Von Natascha Thölen | 11.01.2023, 07:00 Uhr

In den ersten Kriegswochen erreichte das Aufkommen privater Spenden für geflüchtete Ukrainer ein Rekordniveau. Nun ebbt die Spendenbereitschaft deutlich ab, und das trifft auch die Helfer in Quickborn. Was tun, wenn der Bedarf steigt, aber niemand mehr gibt?