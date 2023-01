Es gibt sie, die schönen Ansichten auf der Kieler Straße in Quickborn. Alles eine Frage der Perspektive. Aber die Straße hat im Hinblick auf ihre Gestaltung deutlich Luft nach oben. Nun haben sich Architekten mit den Häusern entlang der Magistrale beschäftigt. Archivfoto: Claudia Ellersiek up-down up-down Stadtplanung in Quickborn Kieler Straße: Erste Pläne für die Architektur der Zukunft Von Claudia Ellersiek | 21.01.2023, 14:00 Uhr

Entlang der Kieler Straße in Quickborn stehen zahlreiche Häuser, die 100 Jahre und älter sind. Eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass sie nicht nur erhaltenswert sind, sondern auch sichtbarer werden sollten. Was das für kommende Bauvorhaben heißt, soll jetzt in einem Bürgerforum erörtert werden.