Der Täter hatte es auf die Spielhalle an der Schulstraße/Ecke Harksheider Weg in Quickborn abgesehen. Foto: Caroline Warmuth Polizei ermittelt Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle in Quickborn Von Caroline Warmuth | 12.12.2022, 12:36 Uhr

Der Täter betrat die Spielhalle in Quickborn, zückte eine Waffe und schoss in die Luft. Das Szenario erinnert an andere Raubüberfälle in der Region.