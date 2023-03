Jadranko Rebec ist ein international ausgezeichneter Künstler, der nun auch in Quickborn eine Auswahl seiner Bilder zeigt. Foto: Kunstverein Quickborn up-down up-down Quickborn Von der Strahlkraft des Krawattenbindens: Jadranko Rebec stellt beim Kunstverein aus Anthony Beyer und | 08.03.2023, 08:00 Uhr Von Claudia Ellersiek | 08.03.2023, 08:00 Uhr

Der in Zagreb geborene Künstler Jadranko Rebec lehrt in Hamburg, lebt inzwischen im Kreis Stormarn und stellt jetzt in Quickborn aus. Seine Kunst ist mal schrill, mal zurückhaltend, aber immer gefällig. Was das Krawatte binden mit der Werkschau zu tun hat.