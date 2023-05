DLRG Pressesprecher Dirk Mohrdiek (von links) und Vorsitzender Kai Jacobsen ist die Unterstützung der Stadt Quickborn, durch Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP) und Nicole Münster aus dem Rathaus sicher. Foto: Natascha Thölen up-down up-down DLRG Quickborn 51 Kinder und Jugendliche holen sich das Schwimmabzeichen „to go“ Von Natascha Thölen | 22.05.2023, 17:30 Uhr

Die Mitglieder der DLRG Quickborn beteiligten sich am Sonntag mit einem erfolgreichen Prüfungs-Marathon am ersten bundesweiten Tag des Schwimmabzeichens. Die Aktion soll auch auf die steigende Zahl an Nichtschwimmern aufmerksam machen.