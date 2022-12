Die Sorge der Hasloher und Patienten aus dem Umland waren groß. Wäre die Praxis im Mittelweg geschlossen worden, hätte Hasloh den letzten Arzt in der Gemeinde verloren. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Ärztliche Versorgung gesichert Praxis in Hasloh bleibt bestehen – neue Ärztin kommt im April Von Caroline Warmuth | 01.12.2022, 07:00 Uhr

Es ist fast schon ein kleines Wunder, aber die medizinische Versorgung in Hasloh ist gesichert. Dr. Olaf Kistenmacher hat eine Ärztin gefunden, die in Kooperation mit ihm die Praxis in der Gemeinde weiterführt. Die Suche danach war allerdings alles andere als einfach.