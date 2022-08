Das brennende Fahrzeug wurde am frühen Sonntagmorgen von einem Passanten entdeckt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Foto: Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de up-down up-down Polizeieinsatz in Quickborn Brennendes Auto im Knick gibt Rätsel auf Von Claudia Ellersiek | 29.08.2022, 15:07 Uhr

Wie konnte ein in einen Knick gerutschtes Auto in Brand geraten? Das ist eine der Fragen, die die Polizei nach dem Fund eines Mercedes in Quickborn-Renzel klären will. Sie hofft dabei auf die Hilfe von Zeugen.