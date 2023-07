Ein kurzer Moment genügt und schon ist das Portemonnaie aus der Handtasche verschwunden. Nun kam es auch in Quickborn und Ellerau wieder zu Taschendiebstählen. Foto: Imago/Panthermedia up-down up-down Polizei warnt Wieder Taschendiebe in Supermärkten in Quickborn und Ellerau unterwegs Von Claudia Ellersiek | 11.07.2023, 15:49 Uhr

In Quickborn und Ellerau steigt die Zahl der Diebstähle von Geldbörsen aus Taschen weiter an. Die Täter finden in Discountern und anderen Supermärkten offenbar ideale Bedingungen, wie zwei aktuelle Fälle zeigen.