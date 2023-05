Manchmal reicht es schon, die Tasche beim Einkauf kurz außer Acht zu lassen: Die Polizeidirektion Bad Segeberg warnt vor Trickdieben. Die Zahl der Taschendiebstähle steigt. Foto: imago images/Agentur 54 Grad up-down up-down Polizei warnt Immer mehr Taschendiebstähle in Norderstedt – Opfer sind vor allem Senioren Von Antonio Balcazar | 11.05.2023, 17:30 Uhr

Im Kreis Segeberg steigt die Zahl der Taschendiebstähle im dritten Jahr in Folge kontinuierlich an. Allein in Norderstedt wurden am Mittwoch (10. Mai) vier Geldbörsen gestohlen. Die Polizei mahnt besonders bei Einkäufen in Supermärkten und Discountern zu größerer Achtsamkeit.