Im Visier von Einbrechern: Wohnmobile auf Autobahnraststätten. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Polizei sucht Zeugen Zwei Einbrüche in Wohnmobile auf A7-Rastplätzen Von Anja Steinbuch | 22.07.2022, 16:50 Uhr

Die Feriensaison lockt Diebe an – auch auf der Autobahn: In den Kreisen Pinneberg und Segeberg ist es zu zwei Einbrüchen in Wohnmobile auf Rastplätzen an der A7 in einer Nacht gekommen.