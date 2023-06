In Quickborn ist ein verbrecherisches Trio festgenommen worden. Den Männern werden mindestens zwei Einbrüche zur Last gelegt. Foto: Imago/onw-images up-down up-down Nach Einbruchsversuch Polizei nimmt in Quickborn drei mutmaßliche Serientäter fest Von Claudia Ellersiek | 21.06.2023, 16:37 Uhr

Nach dem versuchten Einbruch in einen Quickborner Betrieb hat die Polizei drei Männer festgenommen. Das Trio steht in dem Verdacht, auch für einen Einbruch in eine Lagerhalle in Nützen verantwortlich zu sein.