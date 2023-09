Bei Streife erkannt Polizei nimmt Automatenaufbrecher in Norderstedt fest Von Antonio Balcazar | 01.09.2023, 15:51 Uhr Bei einer Zivilstreife in der Heidbergstraße haben die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen bemerkt. Foto: dpa up-down up-down

Durch einen auffälligen Hund hat eine Zivilstreife in Norderstedt am Mittwoch (30. August) zwei mutmaßliche Spielzeugautomatenaufbrecher einer Videoaufnahme zugeordnet und festgenommen. Nun soll ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl in der Moorbekpassage folgen.