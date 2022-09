Aus für Geburtshilfe Ellerauer Politiker werfen Leitung der Paracelsus-Klinik Profitgier vor Von Claudia Ellersiek | 20.09.2022, 18:00 Uhr

Die für Ende des Jahres geplante Schließung der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg hat in den Reihen der Ellerauer Gemeindevertreter für Empörung gesorgt. Wie wollen sie reagieren?