Mila Richardson (Pädagogische Leitung vom Offenen Ganztag, von links), Schulleiterin Julia Fietz und Astrid Schacht (Koordinatorin Offener Ganztag) zeigen den Multifunktionsraum, der aktuell als Erweiterung für die Mensa der Peter-Lunding-Schule fungiert. Foto: Antonio Balcazar Offener Ganztag Anbau der Grundschule Hasloh soll angeschoben werden Von Antonio Balcazar | 03.05.2023, 17:30 Uhr

Noch in diesem Jahr soll der nächste Schritt in der Planung des Anbaus an die Peter-Lunding-Schule vollzogen werden. Das Ziel ist unter anderem eine geräumigere Mensa.