Nicht nur die Hände fliegen hoch beim Tanz der Schülerinnen und Schüler der Peter-Lunding-Schule Foto: Natascha Thölen up-down up-down Schulleben Hasloh Peter-Lunding-Schule feiert den Sommer im Regen Von Natascha Thölen | 02.07.2023, 15:27 Uhr

Auch, wenn das Sommerfest der Peter-Lunding-Schule in Hasloh diesmal in kleinem Rahmen und in den Räumen der Schule stattfand, fand die Eröffnung auf dem Schulhof statt. Die Tanz AG nutzte eine Regenpause, um trotz Regens für Stimmung zu sorgen.