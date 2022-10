Als neue pädagogische Leiterin der OGTS versteht sich Mila Richardson als Sprachrohr und Bindeglied zwischen Schule, Unterricht sowie Lehrkräften am Vormittag und Beschäftigungsangeboten sowie Betreuerinnen am Nachmittag. Foto: Natascha Thölen up-down up-down Peter-Lunding-Schule Neue pädagogische Leiterin der OGTS Hasloh: Das ist Mila Richardson Von Natascha Thölen | 20.10.2022, 18:00 Uhr

Mila Richardson ist die neue pädagogische Leiterin der Offenen Ganztagsschule der Peter-Lunding-Schule. Was ihr bei ihrer Aufgabe wichtig ist, was sie verändern möchte und was sie in der Grundschule besonders schätzt, verrät sie im Gespräch mit shz.de.