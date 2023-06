Juliane Rodehüser (Schulkinderbetreuung Tangstedt, links) und Schulleiterin Maike Hansen (Grundschule Tangstedt) hoffen, dass das Jugendhaus „Die Zehn“ für den offenen Ganztag durch einen Anbau erweitert werden kann. Foto: Antonio Balcazar up-down up-down Offener Ganztag Betreuung von Tangstedter Grundschülern braucht mehr Raum – das ist geplant Von Antonio Balcazar | 01.06.2023, 10:00 Uhr

Ab 2026 sollen Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Wie die Gemeinden das im Einzelnen umsetzen werden, bietet derzeit viel Raum für Diskussionen. So steht etwa in Tangstedt ein Ausbau für das Jugendhaus „Die Zehn“ in Aussicht.