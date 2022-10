Die Kanister sind am Alten Kirchweg in Hasloh abgeladen worden. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Umweltverschmutzung Ölkanister illegal in Hasloh entsorgt – jetzt ermittelt die Polizei Von Caroline Warmuth | 24.10.2022, 16:00 Uhr

Wieder einmal ist im Kreis Pinneberg illegal Müll entsorgt worden. Die Ermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers in Elmshorn ermitteln nun in einem Fall in Hasloh.